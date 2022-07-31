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США установят критерии для признания россии спонсором терроризма

США установят критерии для признания россии спонсором терроризма

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Официальная представительница Госдепартамента США Андреа Калан в эфире телемарафона заявила, что Конгресс Соединенных Штатов установит критерии для признания россии страной-спонсором терроризма. Об этом информирует УНН.

Детали

"Когда речь идет о спонсировании терроризма, существуют критерии. Нам нужно установить эти критерии, чтобы назвать страну спонсором терроризма. Наш Конгресс установит эти критерии", – сказала Калан.

По ее словам, если россия будет признана спонсором терроризма, то это не сильно повлияет на жестокость санкций в отношении нее. Ведь уже существующие санкции похожи на санкции, которые применяют, когда страну определяют спонсором терроризма.

Напомним

После теракта в Еленовке Донецкой области ассоциация семей защитников "Азовстали" обратилась к международному сообществу с просьбой поддержать Украину и осудить действия РФ.

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