Сенаторы США призвали Белый дом объявить рф страной-спонсором терроризма

Детали

"Я считаю, что администрация должна сказать россии, что мы делаем их изгоями", - подчеркнул Блюменталь.

Они отметили, что признание рф страной-спонсором терроризма должно быть сделано либо президентом, либо Конгрессом.

Оба сенатора сказали, что Байден должен усилить давление на президента россии владимира путина и продолжать помогать Украине.

"Я надеюсь, что президент решит принять эту позицию добровольно, и он не снимает ее со стола по поводу спонсируемого государством терроризма", - добавил Блюменталь.

Линдси Грэм призвал администрацию Байдена сотрудничать с Конгрессом по признанию рф государством-спонсором терроризма, но отметил, что Конгресс будет продвигать это решение независимо от этого.

Напомним

Официальная представительница Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что Конгресс Соединенных Штатов установит критерии для признания россии страной-спонсором терроризма.