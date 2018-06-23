Сенатор США заявив, що хотів би оцінити ситуацію в Росії і зустрітися з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Американський сенатор-республіканець Джон Кеннеді (від штату Луїзіана) під час майбутньої поїздки в Росію розраховує подивитися, яка ситуація в країні, а також зустрітися з президентом Володимиром Путіним. Про це законодавець повідомив в інтерв’ю телеканалу CNN, передає УНН.
“Я сподіваюся, нам вдасться зустрітися з Путіним”, — сказав Кеннеді. “Я хочу мати можливість зустрітися з урядовцями, спробувати встановити якесь взаєморозуміння, поговорити про спільні інтереси, про спільні проблеми”, — зазначив сенатор.
Кеннеді також підкреслив, що йому було б цікаво самому оцінити стан російської економіки. “Дехто каже, що вона терпить крах, — пояснив він. — За словами інших, з ростом цін на нафту її стан значно покращився”.
Кеннеді додав, що під час майбутнього візиту в РФ законодавці приділять основну увагу питанням дипломатії. На його думку, є “сфери спільних інтересів” для США і РФ. Сенатор зазначив, що сподівається “встановити взаєморозуміння між Конгресом США і адміністрацією Путіна”.
Сенатор повідомив, що, зокрема, обговорить в РФ і тему втручання в американські вибори. “Я не хочу робити чогось такого, що призведе до міжнародного інциденту, але вірю в те, що говорити про такі речі потрібно відверто”, — пояснив він.
Він також розповів в інтерв’ю CNN, що плануються “зустрічі високого рівня”. З ким саме, він не уточнив. “Ми вважаємо, що нам буде корисно поговорити”, — додав законодавець.
За словами Шелбі і Кеннеді, разом з ними РФ також збираються відвідати наступного тижня сенатори-республіканці Джон Хувен (від штату Північна Дакота) і Стівен Дейнс. За словами Шелбі і Кеннеді, законодавці поїдуть в США на запрошення американського посла в РФ Джона Хантсмана.
Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що напис “Мені все одно” на куртці його дружини спрямований до “брехливих ЗМІ”.