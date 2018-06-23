Сенатор США заявив, що хотів би оцінити ситуацію в Росії і зустрітися з Путіним

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 67512 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 135521 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 115549 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 153083 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 116930 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 125711 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 165196 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190605 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 305502 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167571 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.9 м/с
63 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 38853 перегляди
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

03:44 • 16749 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 33878 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 44931 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 39765 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 39765 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 33878 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 153083 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 175171 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 305502 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 40788 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 57353 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 61329 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 59081 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 73206 перегляди
Актуальне
Сенатор США заявив, що хотів би оцінити ситуацію в Росії і зустрітися з Путіним

Сенатор США заявив, що хотів би оцінити ситуацію в Росії і зустрітися з Путіним

Київ • УНН

 • 17194 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Американський сенатор-республіканець Джон Кеннеді (від штату Луїзіана) під час майбутньої поїздки в Росію розраховує подивитися, яка ситуація в країні, а також зустрітися з президентом Володимиром Путіним. Про це законодавець повідомив в інтерв’ю телеканалу CNN, передає УНН.

“Я сподіваюся, нам вдасться зустрітися з Путіним”, — сказав Кеннеді. “Я хочу мати можливість зустрітися з урядовцями, спробувати встановити якесь взаєморозуміння, поговорити про спільні інтереси, про спільні проблеми”, — зазначив сенатор.

Кеннеді також підкреслив, що йому було б цікаво самому оцінити стан російської економіки. “Дехто каже, що вона терпить крах, — пояснив він. — За словами інших, з ростом цін на нафту її стан значно покращився”.

Кеннеді додав, що під час майбутнього візиту в РФ законодавці приділять основну увагу питанням дипломатії. На його думку, є “сфери спільних інтересів” для США і РФ. Сенатор зазначив, що сподівається “встановити взаєморозуміння між Конгресом США і адміністрацією Путіна”.

Сенатор повідомив, що, зокрема, обговорить в РФ і тему втручання в американські вибори. “Я не хочу робити чогось такого, що призведе до міжнародного інциденту, але вірю в те, що говорити про такі речі потрібно відверто”, — пояснив він.

Він також розповів в інтерв’ю CNN, що плануються “зустрічі високого рівня”. З ким саме, він не уточнив. “Ми вважаємо, що нам буде корисно поговорити”, — додав законодавець.

За словами Шелбі і Кеннеді, разом з ними РФ також збираються відвідати наступного тижня сенатори-республіканці Джон Хувен (від штату Північна Дакота) і Стівен Дейнс. За словами Шелбі і Кеннеді, законодавці поїдуть в США на запрошення американського посла в РФ Джона Хантсмана.

Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що напис “Мені все одно” на куртці його дружини спрямований до “брехливих ЗМІ”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.51
Bitcoin
$88,193.30
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.56
Золото
$3,063.09
Ethereum
$2,070.29