Сенатор США заявил, что хотел бы оценить ситуацию в России и встретиться с Путиным

ukru
США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 17838 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 59138 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 102524 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 110441 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 125207 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142942 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146754 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 187506 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157183 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143228 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 99610 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 105764 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 116880 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 100167 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 75557 просмотра
публикации
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 16009 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 166400 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 200332 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 207480 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 217534 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 6572 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 34073 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 187502 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 117160 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 120721 просмотра
Актуальное
Сенатор США заявил, что хотел бы оценить ситуацию в России и встретиться с Путиным

Сенатор США заявил, что хотел бы оценить ситуацию в России и встретиться с Путиным

Киев  •  УНН

 • 17193 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди (от штата Луизиана) во время предстоящей поездки в Россию рассчитывает посмотреть, какая ситуация в стране, а также встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом законодатель сообщил в интервью телеканалу CNN, передает УНН.

“Я надеюсь, нам удастся встретиться с Путиным”, — сказал Кеннеди. “Я хочу иметь возможность встретиться с правительственными чиновниками, попытаться установить какое- то взаимопонимание, поговорить об общих интересах, об общих проблемах”, — отметил сенатор.

Кеннеди также подчеркнул, что ему было бы интересно самому оценить состояние российской экономики. “Некоторые говорят, что она терпит крах, — пояснил он. — По словам других, с ростом цен на нефть ее состояние значительно улучшилось”.

Кеннеди добавил, что во время предстоящего визита в РФ законодатели уделят основное внимание вопросам дипломатии. По его мнению, имеются “сферы общих интересов” для США и РФ. Сенатор отметил, что надеется “установить взаимопонимание между Конгрессом США и администрацией Путина”.

Сенатор сообщил, что, в частности, обсудит в РФ и тему вмешательства в американские выборы. “Я не хочу делать чего-то такого, что приведет к международному инциденту, но верю в то, что говорить о таких вещах нужно откровенно”, — пояснил он.

Он также рассказал в интервью CNN, что планируются “встречи высокого уровня”. С кем именно, он не уточнил. “Мы полагаем, что нам будет полезно поговорить”, — добавил законодатель.

По словам Шелби и Кеннеди, наряду с ними РФ также собираются посетить на следующей неделе сенаторы-республиканцы Джон Хувэн (от штата Северная Дакота) и Стивен Дэйнс. По словам Шелби и Кеннеди, законодатели поедут в США по приглашению американского посла в РФ Джона Хантсмана.

Как сообщал УНН, Трамп заявил, что надпись “Мне все равно” на куртке его жены направлена к “лживым СМИ”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы