Сенатор США: ми засуджуємо дії Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Ми підтримуємо український народ, уряд. Ми підтримуємо територіальну цілісність України. На цьому наголосив сенатор США Рональд (Рона) Джонсон під час зустрічі із Президентом України Петром Порошенком, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі АП, Президент України висловив вдячність американській стороні за тверду двопартійну підтримку України та чітке засудження нещодавнього чергового акту збройної агресії Російської Федерації у Керченській протоці.
Петро Порошенко наголосив, що Росія повинна негайно звільнити українських моряків та повернути три українські судна.
“Співрозмовники відзначили пріоритетність і надалі зміцнювати міжнародний тиск на Росію, у тому числі шляхом посилення санкцій у відповідь на агресивні дії Кремля, а також з метою забезпечення відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у межах міжнародно-визнаних кордонів”, — йдеться у повідомленні.
“Я приїхав до України з єдиної причини — продемонструвати міцну підтримку не лише Сенату, не лише Конгресу, не лише Адміністрації, а всього американського народу. Ми засуджуємо дії Росії. Ми підтримуємо український народ, уряд. Ми підтримуємо територіальну цілісність України”, — зазначив сенатор Джонсон.
Раніше у Пентагоні запевнили, що санкції з РФ не знімуть до повернення Донбасу і Криму.
25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було пораненно і захоплено в полон членів їх екіпажів.