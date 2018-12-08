Сенатор США: мы осуждаем действия России
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Мы поддерживаем украинский народ, правительство. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Об этом заявил сенатор США Рональд (Рона) Джонсон во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе АП, Президент Украины выразил благодарность американской стороне за твердую двухпартийную поддержку Украины и четкое осуждение недавнего очередного акта вооруженной агрессии Российской Федерации в Керченском проливе.
Петр Порошенко подчеркнул, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть три украинских судна.
"Собеседники отметили приоритетность и в дальнейшем укреплять международное давление на Россию, в том числе путем усиления санкций в ответ на агрессивные действия Кремля, а также с целью обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ", - говорится в сообщении.
"Я приехал в Украину по единственной причине - продемонстрировать крепкую поддержку не только Сената, не только Конгресса, не только Администрации, а всего американского народа. Мы осуждаем действия России. Мы поддерживаем украинский народ, правительство. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины", - отметил сенатор Джонсон.
Ранее в Пентагоне заверили, что санкции с РФ не снимут до возвращения Донбасса и Крыма.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также получили ранения и были захвачены в плен члены их экипажей.