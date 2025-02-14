Сенатор США Грем запропонував прийняти Україну до НАТО в разі нового вторгнення рф. Американський сенатор Ліндсі Грем виступив із пропозицією щодо членства України в НАТО, пов’язавши її зі сценарієм повторної агресії з боку росії. Про це він сказав під час Мюхенської безпекової конференції, передає УНН.

Але у мене є ідея, заснована на мистецтві укладання угод: якщо ми не можемо погодитися, що Україна має бути в НАТО вже зараз, то чи можемо погодитися, що якщо колись станеться ще одне вторгнення, тоді наступного разу вони вторгнуться вже в НАТО? Нехай путін приведе їх до НАТО, якщо хоче. Подумайте про це,