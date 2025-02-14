Сенатор США Грем запропонував прийняти Україну до НАТО в разі нового вторгнення рф
Київ • УНН
Ліндсі Грем на Мюнхенській конференції запропонував гарантувати Україні вступ до НАТО у випадку нового вторгнення Росії. США не виключають членства України в НАТО та повернення до кордонів 2014 року.
Сенатор США Грем запропонував прийняти Україну до НАТО в разі нового вторгнення рф. Американський сенатор Ліндсі Грем виступив із пропозицією щодо членства України в НАТО, пов’язавши її зі сценарієм повторної агресії з боку росії. Про це він сказав під час Мюхенської безпекової конференції, передає УНН.
Але у мене є ідея, заснована на мистецтві укладання угод: якщо ми не можемо погодитися, що Україна має бути в НАТО вже зараз, то чи можемо погодитися, що якщо колись станеться ще одне вторгнення, тоді наступного разу вони вторгнуться вже в НАТО? Нехай путін приведе їх до НАТО, якщо хоче. Подумайте про це,
Він нагадав, що ще у 2014 році існувала домовленість: якщо відбудеться повторне вторгнення, Україна отримає членство в НАТО. Однак тоді цього не сталося.
Що я думаю? Я думаю, що ми маємо дати путіну зрозуміти: якщо він ще раз розпочне війну проти цієї країни, Україна дуже швидко стане членом НАТО,
Нагадаємо
Високопоставлений чиновник США Джон Коул в четвер заявив, що Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення шляхом переговорів до її кордонів до 2014 року.