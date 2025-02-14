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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124223 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183607 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147954 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139325 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117612 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108166 перегляди

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15 березня, 10:46 • 103012 перегляди

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Сенатор США Грем запропонував прийняти Україну до НАТО в разі нового вторгнення рф

Сенатор США Грем запропонував прийняти Україну до НАТО в разі нового вторгнення рф

Київ • УНН

 • 31804 перегляди

Ліндсі Грем на Мюнхенській конференції запропонував гарантувати Україні вступ до НАТО у випадку нового вторгнення Росії. США не виключають членства України в НАТО та повернення до кордонів 2014 року.

Сенатор США Грем запропонував прийняти Україну до НАТО в разі нового вторгнення рф. Американський сенатор Ліндсі Грем виступив із пропозицією щодо членства України в НАТО, пов’язавши її зі сценарієм повторної агресії з боку росії. Про це він сказав під час Мюхенської безпекової конференції, передає УНН.

Але у мене є ідея, заснована на мистецтві укладання угод: якщо ми не можемо погодитися, що Україна має бути в НАТО вже зараз, то чи можемо погодитися, що якщо колись станеться ще одне вторгнення, тоді наступного разу вони вторгнуться вже в НАТО? Нехай путін приведе їх до НАТО, якщо хоче. Подумайте про це,

- наголосив Грем.

Він нагадав, що ще у 2014 році існувала домовленість: якщо відбудеться повторне вторгнення, Україна отримає членство в НАТО. Однак тоді цього не сталося.

Що я думаю? Я думаю, що ми маємо дати путіну зрозуміти: якщо він ще раз розпочне війну проти цієї країни, Україна дуже швидко стане членом НАТО,

- сказав сенатор.

Нагадаємо

Високопоставлений чиновник США Джон Коул в четвер заявив, що Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення шляхом переговорів до її кордонів до 2014 року.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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