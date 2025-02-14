Сенатор США Грэм предложил принять Украину в НАТО в случае нового вторжения рф
Киев • УНН
Линдси Грэм на Мюнхенской конференции предложил гарантировать Украине вступление в НАТО в случае нового вторжения россии. США не исключают членства Украины в НАТО и возвращения к границам 2014 года.
Сенатор США Грэм предложил принять Украину в НАТО в случае нового вторжения рф. Американский сенатор Линдси Грэм выступил с предложением о членстве Украины в НАТО, связав его со сценарием повторной агрессии со стороны россии. Об этом он сказал во время Мюхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Но у меня есть идея, основанная на искусстве заключения сделок: если мы не можем согласиться, что Украина должна быть в НАТО уже сейчас, то можем ли согласиться, что если когда-то произойдет еще одно вторжение, тогда в следующий раз они вторгнутся уже в НАТО? Пусть путин приведет их в НАТО, если хочет. Подумайте об этом,
Он напомнил, что еще в 2014 году существовала договоренность: если произойдет повторное вторжение, Украина получит членство в НАТО. Однако тогда этого не произошло.
Что я думаю? Я думаю, что мы должны дать путину понять: если он еще раз начнет войну против этой страны, Украина очень быстро станет членом НАТО,
Напомним
Высокопоставленный чиновник США Джон Коул в четверг заявил, что Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения путем переговоров к ее границам до 2014 года.