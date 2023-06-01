Сенат Чехії прийняв резолюцію, щодо якнайшвидшого вступу України до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Сенат Чеської Республіки прийняв резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору. Про це повідомив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає УНН.
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Як зазначається, у прийнятій постанові, зокрема, йдеться, що:
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- Україна демонструє рішучість і готовність боронити євроатлантичні цінності.
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- В інтересах безпеки Чеської Республіки, щоб Україна перемогла російську агресію та приєдналася до НАТО.
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- Чехія підтримує навчання, надання зброї й іншого військового обладнання для України у координації із союзниками.
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Окрім того, у резолюції Сенат Чехії наголошує, що Вільнюський саміт має підтвердити сильну політичну прихильність до України. Адже вступ України до НАТО значно посилить військовий потенціал Альянсу й збереже міжнародний порядок, заснований на правилах і нормах ООН.
Нагадаємо
Міністри закордонних справ НАТО під час неформальної зустрічі у столиці Норвегії Осло 1 червня обговорять спільну позицію щодо вступу України до Альянсу.