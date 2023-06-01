Сенат Чехії прийняв резолюцію, щодо якнайшвидшого вступу України до НАТО

Деталі

Як зазначається, у прийнятій постанові, зокрема, йдеться, що:



Україна демонструє рішучість і готовність боронити євроатлантичні цінності.



В інтересах безпеки Чеської Республіки, щоб Україна перемогла російську агресію та приєдналася до НАТО.



Чехія підтримує навчання, надання зброї й іншого військового обладнання для України у координації із союзниками.



Окрім того, у резолюції Сенат Чехії наголошує, що Вільнюський саміт має підтвердити сильну політичну прихильність до України. Адже вступ України до НАТО значно посилить військовий потенціал Альянсу й збереже міжнародний порядок, заснований на правилах і нормах ООН.

Нагадаємо

Міністри закордонних справ НАТО під час неформальної зустрічі у столиці Норвегії Осло 1 червня обговорять спільну позицію щодо вступу України до Альянсу.