Сенат Чехии принял резолюцию, относительно скорейшего вступления Украины в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Сенат Чешской Республики принял резолюцию о скорейшем вступлении Украины в Организацию Североатлантического договора. Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает УНН.
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Как отмечается, в принятом постановлении, в частности, говорится, что:
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- Украина демонстрирует решимость и готовность защищать евроатлантические ценности.
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- В интересах безопасности Чешской Республики, чтобы Украина победила российскую агрессию и присоединилась к НАТО.
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- Чехия поддерживает обучение, предоставление оружия и другого военного оборудования для Украины в координации с союзниками.
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Кроме того, в резолюции Сенат Чехии отмечает, что Вильнюсский саммит должен подтвердить сильную политическую приверженность Украине. Ведь вступление Украины в НАТО значительно усилит военный потенциал Альянса и сохранит международный порядок, основанный на правилах и нормах ООН.
Напомним
Министры иностранных дел НАТО во время неформальной встречи в столице Норвегии Осло 1 июня обсудят общую позицию по вступлению Украины в Альянс.