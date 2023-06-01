Сенат Чехии принял резолюцию, относительно скорейшего вступления Украины в НАТО

Детали

Как отмечается, в принятом постановлении, в частности, говорится, что:



Украина демонстрирует решимость и готовность защищать евроатлантические ценности.



В интересах безопасности Чешской Республики, чтобы Украина победила российскую агрессию и присоединилась к НАТО.



Чехия поддерживает обучение, предоставление оружия и другого военного оборудования для Украины в координации с союзниками.



Кроме того, в резолюции Сенат Чехии отмечает, что Вильнюсский саммит должен подтвердить сильную политическую приверженность Украине. Ведь вступление Украины в НАТО значительно усилит военный потенциал Альянса и сохранит международный порядок, основанный на правилах и нормах ООН.

Напомним

Министры иностранных дел НАТО во время неформальной встречи в столице Норвегии Осло 1 июня обсудят общую позицию по вступлению Украины в Альянс.