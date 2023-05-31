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В очікуванні саміту: голови МЗС НАТО планують обговорити позицію щодо вступу України в НАТО

В очікуванні саміту: голови МЗС НАТО планують обговорити позицію щодо вступу України в НАТО

Київ • УНН

 • 364918 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністри закордонних справ НАТО під час неформальної зустрічі у столиці Норвегії Осло завтра, 1 червня, обговорять спільну позицію щодо вступу України до Альянсу. Про це під час пресконференції повідомила глава МЗС Норвегії Аннікен Гуйтфельд, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я думаю, що нам потрібно працювати над спільною позицією всіх країн НАТО, і ми обговоримо це під час завтрашньої зустрічі. Бо єдність НАТО дуже важлива для всіх його членів. Це позиція Норвегії щодо цього. Немає сумніву, що майбутнє України в євроатлантичній родині як вільної демократичної держави", - сказала міністр, відповідаючи на питання про позицію Норвегії щодо членства України в Альянсі.

Деталі

Вона підкреслила, що на сьогодні усі країни-союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО.

"Двері НАТО залишаються відкритими, і лише Україна та союзники НАТО вирішують, коли Україна стане членом НАТО. Це не москва вирішує. Тому, питання не в тому, чи має Україна стати частиною євроатлантичної сім’ї чи ні, а в тому, коли і як", - наголосила вона.

Нагадаємо

За інформацією ЗМІ, члени НАТО під час саміту у Вільнюсі хочуть запропонувати Україні покращений формат відносин, зокрема, підвищити її статус до рівня країни-партнера.

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