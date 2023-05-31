В очікуванні саміту: голови МЗС НАТО планують обговорити позицію щодо вступу України в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністри закордонних справ НАТО під час неформальної зустрічі у столиці Норвегії Осло завтра, 1 червня, обговорять спільну позицію щодо вступу України до Альянсу. Про це під час пресконференції повідомила глава МЗС Норвегії Аннікен Гуйтфельд, передає кореспондент УНН.
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"Я думаю, що нам потрібно працювати над спільною позицією всіх країн НАТО, і ми обговоримо це під час завтрашньої зустрічі. Бо єдність НАТО дуже важлива для всіх його членів. Це позиція Норвегії щодо цього. Немає сумніву, що майбутнє України в євроатлантичній родині як вільної демократичної держави", - сказала міністр, відповідаючи на питання про позицію Норвегії щодо членства України в Альянсі.
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Вона підкреслила, що на сьогодні усі країни-союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО.
"Двері НАТО залишаються відкритими, і лише Україна та союзники НАТО вирішують, коли Україна стане членом НАТО. Це не москва вирішує. Тому, питання не в тому, чи має Україна стати частиною євроатлантичної сім’ї чи ні, а в тому, коли і як", - наголосила вона.
Нагадаємо
За інформацією ЗМІ, члени НАТО під час саміту у Вільнюсі хочуть запропонувати Україні покращений формат відносин, зокрема, підвищити її статус до рівня країни-партнера.