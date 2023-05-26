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Однією з ключових тем саміту НАТО буде підвищення статусу України до країни-партнера - ЗМІ

Однією з ключових тем саміту НАТО буде підвищення статусу України до країни-партнера - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1212251 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Члени НАТО хочуть запропонувати Україні покращений формат відносин, зокрема, підвищити її статус до рівня країни-партнера. Як пише Euractiv, це стане однією з ключових тем під час саміту у Вільнюсі, передає УНН

Деталі

Як пише видання, заявка України на вступ до НАТО, подана вісім місяців тому, досі залишилася без відповіді. Але, ймовірно - це стане головною темою саміту Північноатлантичного союзу у Вільнюсі в липні. Зазначається, що всередині альянсу набирає обертів ідея підвищення статусу України до країни-партнера.

У березні повідомлялося, що НАТО прагне підвищити статус України у своїх відносинах шляхом створення Ради "Україна-НАТО".

Як повідомили Euractiv вид кількох дипломатів альянсу, ця ідея отримала підтримку і стане сигналом до поліпшення відносин. За словами двох джерел, ця ініціатива стане першим кроком у "поліпшенні політичного партнерства" між альянсом і Києвом від початку війни, і подачі заявки України на членство.

Тим часом наступного тижня в Осло відбудеться зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн НАТО. Очікується, що на порядку денному буде обговорення форми та термінів створення нової ради та майбутнього складу, а також необхідність додаткової військової допомоги Україні, яка готується до літнього контрнаступу.

План передбачає, що Україна сидітиме за столом Ради "Україна-НАТО" як повноправний член, а не просто братиме участь у дискусіях, як зараз. За словами джерел, обізнаних із цим питанням, це відкриє двері "для широкого кола нових сфер співпраці, яких раніше не існувало".

Зокрема, йдеться про можливе розширення обміну розвідувальними даними та консультаціями, спільні навчання, інвестиції в оборонну промисловість і роботу над оперативною сумісністю між збройними силами України та НАТО, що дасть Києву можливість відповідати комюніке та стандартам альянсу.

Деякі лідери блоку зазначають, що у росії є спільна Рада "Росія-НАТО", хоча засідання більше не проводяться, а в України їх немає. Попри те, що останніми роками Україна просунулася вперед із низкою безпекових реформ, експерти та союзні дипломати кажуть, що Києву ще належить зробити більше для інтеграції із західними інститутами. Створення спільного формату з Києвом допоможе сформувати Україну як майбутнього члена, максимально зблизитися зі стандартами НАТО, щоб забезпечити плавний перехід, коли прийде час.

Минулого місяця під час свого несподіваного візиту до Києва Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "законне місце України - в НАТО".

І хоча дипломати визнають, що прискорене членство не варіант, дехто хоче офіційно поставити Київ на шлях членства.

Також два джерела в ЄС заявили в коментарі виданню, що НАТО має ясно дати зрозуміти, що "післявоєнна Україна буде членом альянсу".

Деякі країни блоку вважають, що формула саміту в Бухаресті 2008 року (обіцянка, що Україна і Грузія одного разу приєднаються до альянсу) - є досить чітким сигналом про прихильність їхній безпеці.

Визнаючи в приватному порядку, що членство в НАТО не є неминучим, українські офіційні особи все ж вимагають жесту від західного військового альянсу.

Цитата

"Одним зі способів для НАТО визначити шлях до членства України - оцінити її прогрес через кілька років, а потім переглянути заявку. Однак це, схоже, не підтримується більшістю лідерів альянсу", - пише видання.

Дипломати НАТО стверджують, що ключовим завданням саміту у Вільнюсі буде пошук збалансованої формули для підтвердження "політики відкритих дверей" НАТО для України без обіцянки швидкого вступу.

Доповнення

Заступник Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що "на саміті НАТО у Вільнюсі Україна може очікувати більш чіткого вираження того, що ми вже говорили".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що вступ України до НАТО під час повномасштабної війни "не стоїть на порядку денному".

Раніше Генсек Альянсу заявляв, що тільки в тому випадку, якщо Україна переможе як суверенна незалежна нація в Європі, є сенс обговорювати, коли і як Україна може стати членом НАТО.

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