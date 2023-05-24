Вступление Украины в НАТО в разгар войны "не стоит на повестке дня", - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Вступление Украины в НАТО во время полномасштабной войны «не стоит на повестке дня». Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на ежегодной конференции в Брюсселе, организованной германским фондом Маршалла, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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«Стать членом в разгар войны не стоит на повестке дня. Вопрос в том, что произойдет, когда закончится война», — сказал Столтенберг.
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Ранее Столтенберг заявлял, что только в том случае, если Украина победит как суверенная независимая нация в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как Украина может стать членом НАТО.