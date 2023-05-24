Вступ України до НАТО у розпал війни "не стоїть на порядку денному", - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Вступ України до НАТО під час повномасштабної війни «не стоїть на порядку денному». Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на щорічній конференції в Брюсселі, організованій німецьким фондом Маршалла, передає УНН з посиланням на Reuters.
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«Стати членом у розпал війни не стоїть на порядку денному. Питання в тому, що станеться, коли закінчиться війна», — сказав Столтенберг.
Доповнення
Раніше Столтенберг заявляв, що тільки в тому випадку, якщо Україна переможе як суверенна незалежна нація в Європі, є сенс обговорювати, коли і як Україна може стати членом НАТО.