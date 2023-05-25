Нуланд: "На саммите НАТО в Вильнюсе Украина может ожидать более четкого выражения того, что мы уже говорили"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд рассказала, чего может ожидать Украина от предстоящего саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе, передает УНН.
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Виктория Нуланд заверила, что Альянс НАТО намерен более четко выразить свою поддержку Украине.
«Я думаю, что в Вильнюсе Украина может ожидать более четкого выражения того, что мы уже говорили. Что мы поддерживаем Украину, которая все больше становится демократической и сильной. И мы поддерживаем ее в долгосрочной перспективе - как каждая отдельная страна-член Альянса, так и коллективно», — сказала она во время выступления на Киевском Форуме по безопасности.
«Мы также сотрудничаем в области разведки, кибербезопасности, и украинцы увидят эти мощные отношения между НАТО и Украиной», — резюмировала Виктория Нуланд.
Кроме того, по ее словам, если президент россии путин не прекратит войну и не выведет свои войска из Украины, он поставит под угрозу свою армию, деньги и экономику страны.
«Если он не выйдет из Украины - он поставит под угрозу все свои войска, все свои деньги и экономическую мощь страны. Украина в конце концов победит и в любом случае будет частью европейской демократии», — подчеркнула Виктория Нуланд.
Она отметила, что Украина сегодня готовится к контрнаступлению, и путин должен понять, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
«В россии все больше тел будет возвращаться в цинковых гробах, и они осознают масштаб трагедии. Трагедия происходит не только в Украине, в россии тоже. Вопрос к путину, понимает ли он, что его руководство внутри страны терпит поражение?», — подчеркнула она.