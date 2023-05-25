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Нуланд: "На саміті НАТО у Вільнюсі Україна може очікувати більш чіткого висловлення того, що ми вже казали"

Нуланд: "На саміті НАТО у Вільнюсі Україна може очікувати більш чіткого висловлення того, що ми вже казали"

Київ • УНН

 • 679069 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Заступник Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд розповіла, чого може очікувати Україна від майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, передає УНН.

Деталі

Вікторія Нуланд запевнила, що Альянс НАТО має намір більш чітко висловити свою підтримку Україні.

«Я думаю, що у Вільнюсі Україна може очікувати більш чіткого висловлення того, що ми вже казали. Що ми підтримуємо Україну, яка все більше стає демократичною і сильною. І ми підтримуємо її у довгостроковій перспективі - як кожна окрема країна-член Альянсу, так і колективно», - сказала вона під час виступу на Київському Безпековому Форумі.

«Ми також співпрацюємо в галузі розвідки, кібербезпеки, і українці побачать ці потужні стосунки між НАТО і Україною», - резюмувала Вікторія Нуланд.

Крім того, за її словами, якщо президент росії путін не припинить війну і не виведе свої війська з України, він поставить під загрозу свою армію, гроші і економіку країни.

«Якщо він не вийде з України - він поставить під загрозу всі свої війська, всі свої гроші і економічну потугу країни. Україна зрештою переможе і в будь-якому разі буде частиною європейської демократії», - наголосила Вікторія Нуланд.

Вона зазначила, що Україна сьогодні готується до контрнаступу, і путін має зрозуміти, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

«В росії все більше тіл буде повертатись в цинкових трунах, і вони усвідомлять масштаб трагедії. Трагедія відбувається не лише в Україні, в росії теж. Запитання до путіна, чи він розуміє, що його керівництво всередині країні зазнає поразки?», - підкреслила вона.

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