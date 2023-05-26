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Одной из ключевых тем саммита НАТО будет повышение статуса Украины до страны-партнера - СМИ

Одной из ключевых тем саммита НАТО будет повышение статуса Украины до страны-партнера - СМИ

Киев • УНН

 • 1212242 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Члены НАТО хотят предложить Украине улучшенный формат отношений, в частности, повысить ее статус до уровня страны-партнера. Как пишет Euractiv, это станет одной из ключевых тем во время саммита в Вильнюсе, передает УНН

Детали

Как пишет издание, заявка Украины на вступление в НАТО, поданная восемь месяцев назад, до сих пор осталась без ответа. Но, вероятно - это станет главной темой саммита Североатлантического союза в Вильнюсе в июле. Отмечается, что внутри альянса набирает обороты идея повышения статуса Украины до страны-партнера.

В марте сообщалось, что НАТО стремится повысить статус Украины в своих отношениях путем создания Совета "Украина-НАТО".

Как сообщили Euractiv вид нескольких дипломатов альянса, эта идея получила поддержку и станет сигналом к улучшению отношений. По словам двух источников, эта инициатива станет первым шагом в "улучшении политического партнерства" между альянсом и Киевом от начала войны, и подачи заявки Украины на членство.

Тем временем на следующей неделе в Осло состоится встреча на уровне министров иностранных дел стран НАТО. Ожидается, что на повестке дня будет обсуждение формы и сроков создания нового совета и будущего состава, а также необходимость дополнительной военной помощи Украине, которая готовится к летнему контрнаступлению.

План предусматривает, что Украина будет сидеть за столом Совета "Украина-НАТО" как полноправный член, а не просто участвовать в дискуссиях, как сейчас. По словам источников, знакомых с этим вопросом, это откроет двери "для широкого круга новых сфер сотрудничества, которых раньше не существовало".

В частности, речь идет о возможном расширении обмена разведывательными данными и консультациями, совместных учениях, инвестициях в оборонную промышленность и работе над оперативной совместимостью между вооруженными силами Украины и НАТО, что даст Киеву возможность соответствовать коммюнике и стандартам альянса.

Некоторые лидеры блока отмечают, что у россии есть совместный Совет "Россия-НАТО", хотя заседания больше не проводятся, а у Украины их нет. Несмотря на то, что в последние годы Украина продвинулась вперед с рядом реформ в сфере безопасности, эксперты и союзные дипломаты говорят, что Киеву еще предстоит сделать больше для интеграции с западными институтами. Создание совместного формата с Киевом поможет сформировать Украину как будущего члена, максимально сблизиться со стандартами НАТО, чтобы обеспечить плавный переход, когда придет время.

В прошлом месяце во время своего неожиданного визита в Киев Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "законное место Украины - в НАТО".

И хотя дипломаты признают, что ускоренное членство не вариант, некоторые хотят официально поставить Киев на путь членства.

Также два источника в ЕС заявили в комментарии изданию, что НАТО должно ясно дать понять, что "послевоенная Украина будет членом альянса".

Некоторые страны блока считают, что формула саммита в Бухаресте 2008 года (обещание, что Украина и Грузия однажды присоединятся к альянсу) - является достаточно четким сигналом о приверженности их безопасности.

Признавая в частном порядке, что членство в НАТО не является неизбежным, украинские официальные лица все же требуют жеста от западного военного альянса.

Цитата

"Одним из способов для НАТО определить путь к членству Украины - оценить ее прогресс через несколько лет, а затем пересмотреть заявку. Однако это, похоже, не поддерживается большинством лидеров альянса", - пишет издание.

Дипломаты НАТО утверждают, что ключевой задачей саммита в Вильнюсе будет поиск сбалансированной формулы для подтверждения "политики открытых дверей" НАТО для Украины без обещания быстрого вступления.

Дополнение

Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что "на саммите НАТО в Вильнюсе Украина может ожидать более четкого выражения того, что мы уже говорили".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что вступление Украины в НАТО во время полномасштабной войны "не стоит на повестке дня".

Ранее Генсек Альянса заявлял, что только в том случае, если Украина победит как суверенная независимая нация в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как Украина может стать членом НАТО.

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