В ожидании саммита: главы МИД НАТО планируют обсудить позицию насчет вступления Украины в НАТО

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"Я думаю, что нам нужно работать над общей позицией всех стран НАТО, и мы обсудим это во время завтрашней встречи. Потому что единство НАТО очень важно для всех его членов. Это позиция Норвегии по этому поводу. Нет сомнения, что будущее Украины в евроатлантической семье как свободного демократического государства", - сказала министр, отвечая на вопрос о позиции Норвегии относительно членства Украины в Альянсе.

Детали

Она подчеркнула, что на сегодня все страны-союзники согласились, что Украина станет членом НАТО.

"Двери НАТО остаются открытыми, и только Украина и союзники НАТО решают, когда Украина станет членом НАТО. Это не москва решает. Поэтому, вопрос не в том, должна ли Украина стать частью евроатлантической семьи или нет, а в том, когда и как", - подчеркнула она.

Напомним

По информации СМИ, члены НАТО во время саммита в Вильнюсе хотят предложитьи Украине улучшенный формат отношений, в частности, повысить ее статус до уровня страны-партнера.