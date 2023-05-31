В ожидании саммита: главы МИД НАТО планируют обсудить позицию насчет вступления Украины в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Министры иностранных дел НАТО во время неформальной встречи в столице Норвегии Осло завтра, 1 июня, обсудят общую позицию относительно вступления Украины в Альянс. Об этом во время пресс-конференции сообщила глава МИД Норвегии Анникен Гуйтфельд, передает корреспондент УНН.
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"Я думаю, что нам нужно работать над общей позицией всех стран НАТО, и мы обсудим это во время завтрашней встречи. Потому что единство НАТО очень важно для всех его членов. Это позиция Норвегии по этому поводу. Нет сомнения, что будущее Украины в евроатлантической семье как свободного демократического государства", - сказала министр, отвечая на вопрос о позиции Норвегии относительно членства Украины в Альянсе.
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Она подчеркнула, что на сегодня все страны-союзники согласились, что Украина станет членом НАТО.
"Двери НАТО остаются открытыми, и только Украина и союзники НАТО решают, когда Украина станет членом НАТО. Это не москва решает. Поэтому, вопрос не в том, должна ли Украина стать частью евроатлантической семьи или нет, а в том, когда и как", - подчеркнула она.
Напомним
По информации СМИ, члены НАТО во время саммита в Вильнюсе хотят предложитьи Украине улучшенный формат отношений, в частности, повысить ее статус до уровня страны-партнера.