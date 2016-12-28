Семеро людей постраждали внаслідок ДТП на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На Дніпропетровщині зіткнулися легковик та мікроавтобус, травмовано семеро людей. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.
За попередніми даними, 27 грудня, о 20:05, 60-річний водій автомобіля “Skoda Octavia Tour”, рухаючись по вулиці Січеславська, в районі електроопори №145, не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з мікроавтобусом “Mercedes-Benz Sprinter”, який рухався у зустрічному напрямку.
Внаслідок пригоди, тілесні ушкодження отримали: водій “Skoda Octavia Tour” та шестеро пасажирів “Mercedes-Benz Sprinter”.