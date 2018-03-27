Селяни перекрили рух транспорту на Миколаївщині та вимагають ремонту дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Жителі села Возсіятське Єланецького району Миколаївської області перекрили рух транспорту на трасі “Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв” та вимагають ремонту дороги. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області, передає УНН.
“27 березня о 7:00 близько 100 осіб перекрили автомобільний рух на автодорозі Н-14 „Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв“ у с.Возсіятське Єланецького району. Місцеві мешканці ходять по пішохідному переходу та вимагають здійснення ремонтних робіт дорожнього покриття автошляху, який проходить через населений пункт”, — йдеться у повідомленні.
Станом на 12:00 27 березня акція продовжується. Охорону публічного порядку на місці події здійснюють співробітники Єланецького відділення поліції ГУНП в Миколаївській області. Грубих порушень громадського порядку не допущено.
Як повідомляв УНН, рух на трасі “Київ-Харків” біля Борисполя перекривали після повідомлення про закладену вибухівку.