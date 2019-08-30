Секретар РНБО про обмін між Україною та РФ: сподіваємося
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк в аеропорту "Київ" (Жуляни) прокоментував обмін утримуваними особами між Україною та РФ. Відео з коментарем опублікувала журналістка Ельвіна Сейтабулаєва у Facebook, передає УНН.
"Ми будемо коментувати, коли це відбудеться", - сказав Данилюк.
На уточнююче запитання, чи станеться обмін сьогодні, він сказав: "Сподіваємося".
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова в Facebook повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її запис перепостив призначений Верховною Радою Генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ". Як повідомляється, в аеропорту вже зібралися журналісти.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін "33 на 33". Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
Пізніше прессекретар ексгенпрокурора Лариса Сарган повідомила про нібито обмін "35 на 35".