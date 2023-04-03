Scorpions переписали Wind of Change для України і хочуть дати концерт у Києві після завершення війни

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Після того, як 24 лютого 2022 року росія вторглася в Україну, Scorpions скасували заплановані концерти в росії і переписали пісню.

«Я не бачу, що ми знову виступатимемо в росії. Не в осяжному майбутньому. Це сумно. Але ви повинні самі робити висновки з реальності», — каже вокаліст Scorpions Клаус Майне.

За словами Майне, "Wind Of Change" був обіцянкою миру між Сходом і Заходом. "Wind Of Change" виражав прагнення до свободи майже 35 років тому. Для багатьох пісня є гімном переломного 1989 року.

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«Коли війна закінчиться, ми, сподіваюся, дамо мирний концерт на Майдані в Києві»,- сказав музикант.

«Після початку цієї невиправданої війни ми запитали себе, чи можемо ми все ще грати цю пісню. Тепер вона демонструє нашу солідарність з Україною, а не романтизацію росії, як раніше». Замість «Я йду по москві до парку Горького» написано «А тепер послухайте моє серце, воно каже Україна», - додав Майне.