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Scorpions переписали Wind of Change для Украины и хотят дать концерт в Киеве после войны

Киев • УНН

 • 1693004 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Группа из Ганновера в Германии в этом году отправляется в тур с модифицированной версией своего хита - "Wind Of Change". Теперь, по словам музыкантов, он демонстрирует солидарность с Украиной, а не романтизацию россии, как раньше, пишет УНН со ссылкой на немецкое n-tv.

Детали

После того, как 24 февраля 2022 года россия вторглась в Украину, Scorpions отменили запланированные концерты в россии и переписали песню.

«Я не вижу, что мы снова будем выступать в россии. Не в обозримом будущем. Это печально. Но вы должны сами делать выводы из реальности», — говорит певец Scorpions Клаус Майне. 

По словам Майне, "Wind Of Change" был обещанием мира между Востоком и Западом. "Wind Of Change" выражала стремление к свободе почти 35 лет назад. Для многих песня является гимном переломного 1989 года.

Цитата

«Когда война закончится, мы, надеюсь, дадим мирный концерт на Майдане в Киеве»,- сказал музыкант.

«После начала этой неоправданной войны мы спросили себя, можем ли мы все еще играть эту песню. Теперь она демонстрирует нашу солидарность с Украиной, а не романтизацию россии, как раньше». Вместо «Я иду по москве к парку Горького» написано «А теперь послушайте мое сердце, оно говорит Украина», - добавил Майне.

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