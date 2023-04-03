Scorpions переписали Wind of Change для Украины и хотят дать концерт в Киеве после войны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Группа из Ганновера в Германии в этом году отправляется в тур с модифицированной версией своего хита - "Wind Of Change". Теперь, по словам музыкантов, он демонстрирует солидарность с Украиной, а не романтизацию россии, как раньше, пишет УНН со ссылкой на немецкое n-tv.
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После того, как 24 февраля 2022 года россия вторглась в Украину, Scorpions отменили запланированные концерты в россии и переписали песню.
«Я не вижу, что мы снова будем выступать в россии. Не в обозримом будущем. Это печально. Но вы должны сами делать выводы из реальности», — говорит певец Scorpions Клаус Майне.
По словам Майне, "Wind Of Change" был обещанием мира между Востоком и Западом. "Wind Of Change" выражала стремление к свободе почти 35 лет назад. Для многих песня является гимном переломного 1989 года.
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«Когда война закончится, мы, надеюсь, дадим мирный концерт на Майдане в Киеве»,- сказал музыкант.
«После начала этой неоправданной войны мы спросили себя, можем ли мы все еще играть эту песню. Теперь она демонстрирует нашу солидарность с Украиной, а не романтизацию россии, как раньше». Вместо «Я иду по москве к парку Горького» написано «А теперь послушайте мое сердце, оно говорит Украина», - добавил Майне.