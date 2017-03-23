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Щороку в Україні реєструють 30 тис. випадків захворювання на туберкульоз

Щороку в Україні реєструють 30 тис. випадків захворювання на туберкульоз

Київ • УНН

 • 11367 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Щороку в Україні реєструється близько 30 тисяч випадків захворювань на туберкульоз та приблизно 12 осіб помирає від цієї хвороби. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Оксана Сивак, передає кореспондент УНН.  

«У 2016 році, за даними Центру медичної статистики, рівень захворюваності складає 67,6 осіб на 100 тис. населення. Щороку в Україні реєструється близько 30 тис. випадків захворювання на туберкульоз, помирає 12 осіб», – сказала вона.

Також О.Сивак повідомила, що у зв’язку з конфліктом на сході, де до початку бойових дій проживало 15% хворих на туберкульоз в Україні, у найближчі роки прогнозується погіршення епідеміологічної ситуації.

За словами заступника міністра, у 2016 році найвищий показник захворюваності зафіксовано в Одеській, Херсонській, Київській і Чернігівській областях.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я очікують, що виконання концепції загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2022 роки дозволить знизити на 20% показники смертності від злоякісних новоутворень та рівень смертності протягом першого року захворювання. 

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