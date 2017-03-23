Ежегодно в Украине регистрируется 30 тыс. случаев заболевания туберкулезом

«В 2016 году по данным Центра медицинской статистики уровень заболеваемости составляет 67,6 человек на 100 тыс. населения. Ежегодно в Украине регистрируется около 30 тыс. случаев заболевания туберкулезом, умирает 12 человек », - сказала она.



Также О.Сивак сообщила, что в связи с конфликтом на востоке, где до начала боевых действий проживало 15% больных туберкулезом в Украине, в ближайшие годы прогнозируется ухудшение эпидемиологической ситуации.



По словам заместителя министра, в 2016 году самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в Одесской, Херсонской, Киевской и Черниговской областях.

Напомним, в Министерстве здравоохранения ожидают, что выполнение концепции общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на 2017-2022 годы позволит снизить на 20% показатели смертности от злокачественных новообразований и уровень смертности в течение первого года заболевания.