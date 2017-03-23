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Ежегодно в Украине регистрируется 30 тыс. случаев заболевания туберкулезом

Ежегодно в Украине регистрируется 30 тыс. случаев заболевания туберкулезом

Киев • УНН

 • 11365 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Ежегодно в Украине регистрируется около 30 тысяч случаев заболеваний туберкулезом и примерно 12 человек умирает от этой болезни. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак, передает корреспондент УНН.

«В 2016 году по данным Центра медицинской статистики уровень заболеваемости составляет 67,6 человек на 100 тыс. населения. Ежегодно в Украине регистрируется около 30 тыс. случаев заболевания туберкулезом, умирает 12 человек », - сказала она.

Также О.Сивак сообщила, что в связи с конфликтом на востоке, где до начала боевых действий проживало 15% больных туберкулезом в Украине, в ближайшие годы прогнозируется ухудшение эпидемиологической ситуации.

По словам заместителя министра, в 2016 году самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в Одесской, Херсонской, Киевской и Черниговской областях.

Напомним, в Министерстве здравоохранения ожидают, что выполнение концепции общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на 2017-2022 годы позволит снизить на 20% показатели смертности от злокачественных новообразований   и уровень смертности в течение первого года заболевания.

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