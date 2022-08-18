Щонайменше 16 людей загинули, 36 зникли безвісти внаслідок повені на заході Китаю: відео
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Китайські державні ЗМІ повідомляють, що 16 людей загинули та 36 зникли безвісти внаслідок раптової повені у провінції Цінхай на заході Китаю, інформує УНН.
Деталі
Повінь сталася в гірському районі округу Датун провінції Цінхай, торкнувшись понад 6200 людей із шести сіл, повідомила державна телекомпанія CCTV.
Сильні та раптові зливи в Датун-Хуейському та Туському автономному окрузі провінції Цинхай із населенням 403 368 людей почалися пізно ввечері в середу, викликавши повені в горах та спровокувавши зсуви.
Річки змінили русло та затопили села та міста.
Місцева влада направила рятувальну команду з 2000 осіб та понад 160 автомобілів для ліквідації наслідків стихійного лиха.
Доповнення
Цього літа Китай зіткнувся із серією повеней, а також з екстремальною спекою та посухою в інших частинах країни. Державні ЗМІ описують спеку та посуху як найсильніші з того часу, як 60 років тому почали вести облік.