По меньшей мере 16 человек погибли, 36 пропали без вести в результате наводнения на западе Китая: видео

Детали

Наводнение произошло в горном районе округа Датун провинции Цинхай, коснувшись более 6200 человек из шести сел, сообщила государственная телекомпания CCTV.

Сильные и внезапные ливни в Датун-Хуэйском и Туском автономном округе провинции Цинхай с населением 403 368 человек начались поздно вечером в среду, вызвав наводнения в горах и спровоцировав оползни.

Реки изменили русло и затопили деревни и города.

Местные власти направили спасательную команду из 2000 человек и более 160 автомобилей для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Дополнение

Этим летом Китай столкнулся с серией наводнений, а также с экстремальной жарой и засухой в других частях страны. Государственные СМИ описывают жару и засуху как сильнейшие с тех пор, как 60 лет назад начали вести учет.