По меньшей мере 16 человек погибли, 36 пропали без вести в результате наводнения на западе Китая: видео
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Китайские государственные СМИ сообщают, что 16 человек погибли и 36 пропали без вести в результате внезапного наводнения в провинции Цинхай на западе Китая, информирует УНН.
Детали
Наводнение произошло в горном районе округа Датун провинции Цинхай, коснувшись более 6200 человек из шести сел, сообщила государственная телекомпания CCTV.
Сильные и внезапные ливни в Датун-Хуэйском и Туском автономном округе провинции Цинхай с населением 403 368 человек начались поздно вечером в среду, вызвав наводнения в горах и спровоцировав оползни.
Реки изменили русло и затопили деревни и города.
Местные власти направили спасательную команду из 2000 человек и более 160 автомобилей для ликвидации последствий стихийного бедствия.
Дополнение
Этим летом Китай столкнулся с серией наводнений, а также с экстремальной жарой и засухой в других частях страны. Государственные СМИ описывают жару и засуху как сильнейшие с тех пор, как 60 лет назад начали вести учет.