Щодня в Україні гине дві дитини через російську агресію - Зеленська

Цитата

«Багато людей за ці майже чотири місяці, що триває російська агресія, кажуть мені, що їм важко навіть читати новини про Україну. Я дуже їх розумію. Кожній нормальній людині, яка має емпатію, важко щодня дізнаватися, як ракети прилетіли в чийсь дім, прямо в кімнату й вбили там сім'ю. Важко читати про розстріл евакуаційної колони з написом «Діти». Неймовірно усвідомлювати, що щодня в Україні гине дві дитини», - сказала Зеленська.

Деталі

Вона зазначила, що Україна зараз стоїть не тільки за власний дім — а за зрозумілі кожній людині цінності, найперші із яких – життя та свобода.

«Нам допомагають триматися любов до наших близьких, впевненість у наших друзях та союзниках. Тож я закликала випускників Інституту використати своє лідерство, щоб Україна й далі мала союзників, щоб правда про жорстокість та цинізм росії постійно звучала на світовій арені світовій арені. Щоб українців перестали катувати та вбивати», - сказала перша леді.

Доповнення

Понад 906 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення рф, з них 323 дитини загинули.