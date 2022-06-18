Ежедневно в Украине погибает два ребенка из-за российской агрессии - Зеленская
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Украине ежедневно погибает два ребенка в результате полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская во время онлайн-выступления по случаю 10-летия основания Аспен Института Центральная Европа, передает УНН.
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«Многие за эти почти четыре месяца, что продолжается российская агрессия, говорят мне, что им трудно даже читать новости об Украине. Я очень их понимаю. Каждому нормальному человеку, имеющему эмпатию, трудно каждый день узнавать, как ракеты прилетели в чей-то дом, прямо в комнату и убили там семью. Трудно читать о расстреле эвакуационной колонны с надписью «Дети». Невероятно отдавать себе отчет, что ежедневно в Украине погибает два ребенка», - сказала Зеленская.
Детали
Она отметила, что Украина сейчас стоит не только за собственный дом, а за понятные каждому человеку ценности, первые из которых – жизнь и свобода.
«Нам помогают держаться любовь к нашим близким, уверенность в наших друзьях и союзниках. Поэтому я призвала выпускников Института использовать свое лидерство, чтобы Украина и дальше имела союзников, чтобы правда о жестокости и цинизме россии постоянно звучала на мировой арене. Чтобы украинцев перестали пытать и убивать», - сказала первая леди.
Дополнение
Более 906 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения рф, из них 323 ребенка погибли.