Щоб не втратити гроші: три регіони Польщі скасували резолюції про так звані "зони, вільні від ЛГБТ"

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Уперше резолюції про “зони, вільні від ЛГБТ” в Польщі було ухвалено 2019 року, коли місцева влада розглядала кампанії щодо прав геїв як напад на “традиційні” католицькі цінності. Тоді майже 100 польських регіонів ухвалили такі резолюції проти ЛГБТ, що зумовило обурення з боку ЄС, який заявив, що вони порушують законодавство про дискримінацію.

Згодом Європейська комісія закликала п’ять великих регіонів відмовитися від резолюцій, погрожуючи заблокуванням до 126 млн євро для фінансування місцевих органів влади. У зв’язку із цим учора в Підкарпатському, Любельському та Малопольському воєводстві скасували резолюції щодо зон без ЛГБТ.

Окрім того, у Малопольському воєводстві після дебатів депутати проголосували за альтернативну резолюцію “проти будь-якої дискримінації щодо будь-кого і з будь-якої причини”. У резолюції також наголошують на підтримці “кожної малопольської сім’ї, тому що це основа соціальної системи державної держави”.

Додамо

Міністр юстиції Польщі назвав фінансовий тиск із боку комісії “шантажем”. Одностатеві стосунки у Польщі офіційно не визнають, у країнї забороняють одностатевим парам всиновлювати дітей.

Нагадаємо

Минулого року президент Польщі Анджей Дуда назвав ЛГБТ-ідеологію нібито “руйнівнішою за комунізм”.