Чтобы не потерять деньги: три региона Польши отменили резолюции о так называемых "зонах, свободных от ЛГБТ"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В понедельник три региона Польши, после угроз Еврокомиссии остановить финансирование, проголосовали за отмену резолюции, которые провозглашали их так называемыми “зонами, свободными от ЛГБТ”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Впервые резолюции о “зонах, свободных от ЛГБТ” в Польше были приняты в 2019 году, когда местная власть рассматривала кампании по правам геев как нападение на “традиционные” католические ценности. Тогда почти 100 польских регионов приняли такие резолюции против ЛГБТ, что обусловило возмущение со стороны ЕС, который заявил, что они нарушают законодательство о дискриминации.
Позже Европейская комиссия призвала пять крупных регионов отказаться от резолюций, угрожая блокированием в 126 млн евро для финансирования местных органов власти. В связи с этим вчера в Подкарпатском, Любельском и Малопольском воеводстве отменили резолюции касательно зон без ЛГБТ.
Кроме того, в Малопольском воеводстве после дебатов депутаты проголосовали за альтернативную резолюцию “против любой дискриминации в отношении кого-либо и по любой причине”. В резолюции также отмечают о поддержке “каждой Малопольской семьи, потому что это основа социальной системы государственного государства”.
Добавим
Министр юстиции Польши назвал финансовое давление со стороны комиссии “шантажом”. Однополые отношения в Польше официально не признают, в странах запрещают однополым парам усыновлять детей.
Напомним
В прошлом году президент Польши Анджей Дуда назвал ЛГБТ-идеологию якобы “разрушительней коммунизма”.