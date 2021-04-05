Щоб не порушував порядок: двоє росіян у центрі Києва побили хлопця

Цитата

"... повідомлено про підозру двом молодикам за фактом грубого порушення громадського порядку, що супроводжувалося особливою зухвалістю, групою осіб (ч. 2 ст. 296 України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як встановлено досудовим розслідуванням, 3 квітня 2021 року група молодиків, перебуваючи поблизу Поштової площі на Подолі, побачили хлопця та дівчину, що вживали слабоалкогольні напої, та зробили їм зауваження, супроводжуючи це нецензурною лайкою. При цьому молодики представлялися громадянами України та активістами, що виступають проти порушень громадського порядку.

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На вказане зауваження хлопець одразу загорнув металеві бляшанки у паперовий пакет. Однак молодики продовжили нецензурно висловлюватися на його адресу, та, поваливши на землю, почали наносити йому численні удари ногами та руками в область голови, тулуба та ніг.

Додамо

За даними прокуратури, наразі встановлено двох осіб, що вчиняли хуліганські дії. Ними виявилися двоє громадян Російської Федерації, 1989 та 1993 р. н. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Відносно осіб, які вживали спиртні напої у громадському місці, складено адміністративні протоколи.