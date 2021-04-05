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Чтобы не нарушал порядок: двое россиян в центре Киева избили парня

Чтобы не нарушал порядок: двое россиян в центре Киева избили парня

Киев  •  УНН

 • 15560 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В центре Киева двое парней избили юношу, который вместе с девушкой "распивал слабоалкогольные напитки" и "нарушал общественный порядок". Молодые люди, представившиеся украинскими активистами, оказались гражданами РФ. Как сообщили в прокуратуре Киева, им сообщено о подозрении, передает УНН.

Цитата

"... сообщено о подозрении двум молодым людям по факту грубого нарушения общественного порядка, сопровождавшегося особой дерзостью, группой лиц (ч. 2 ст. 296 Украина)", - говорится в сообщении.

Детали

Как установлено досудебным расследованием, 3 апреля 2021 года группа молодых людей, находясь вблизи Почтовой площади на Подоле, увидели парня и девушку, котрые употребляли слабоалкогольные напитки, и сделали им замечание, сопровождая это нецензурной бранью. При этом молодые люди представлялись гражданами Украины и активистами, выступающими против нарушений общественного порядка.

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На указанное замечание парень сразу завернул металлические банки в бумажный пакет. Однако молодые люди продолжили нецензурно выражаться в его адрес, и, повалив на землю, начали наносить ему множественные удары ногами и руками в область головы, туловища и ног.

Добавим

По данным прокуратуры, установлено двух человек, которые совершали хулиганские действия. Ими оказались двое граждан Российской Федерации, 1989 и 1993 н. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В отношении лиц, употреблявших спиртные напитки в общественном месте, составлены административные протоколы.

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