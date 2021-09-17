Що таке проєкт "екопарк Вирлиця", або як можна маніпулювати свідомістю - ЗМІ

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Сотні інтернет-ботів, масштабна кампанія з дискредитації ветеранів та інвалідів АТО, шантаж депутатів Київради та галасливі "екоактивісти". Розбираємося, чому озеро Вирлиця у Дарницькому районі Києва, яке нікого не цікавило 40 років, раптом опинилося у центрі скандалу, передає УНН із посиланням на ASPI news.

Деталі

Ззовні все виглядає начебто справою благородною. Група молодих людей об'єдналися навколо світлої мети створити в Києві заповідний "екопарк" навколо озера Вирлиця. Чому в столиці купа парків, які не мають статусу заповідників, "екоактивісти" пояснюють "історичністю водойми та мешканням на його берегах рідкісних птахів та тварин". І це перше, що насторожує у "вирлицькому екологічному русі".

Річ у тім, що Вирлиця – це за часів радянської влади штучно збільшене у 10 разів озеро технічного призначення, яке було створене для потреб Бортницької станції аерації та сміттєпереробного заводу "Енергія", що знаходяться неподалік. Тоді тут була околиця столиці, житлових будинків поруч не було. Тобто вимагають зробити заповідник з технічної водойми під двома найбільшими забруднювачами Дарницького району. Це буде заповідник радянської індустріалізації?

Протягом 40 років озеро взагалі нікого не цікавило. Вирлиця була відлюдним місцем, куди не часто приходили навіть патрульні. Тому береги водойми вподобали для себе наркомани, алкоголіки та криміналітет. Також безвідповідальні фірми створили тут стихійне звалище будівельного сміття. Звичайні мешканці району гуляти на озеро не ходили – брудно й небезпечно для життя та здоров'я.

Аж раптом у квітні-травні 2021 року відбувається незрозуміле зростання екологічної свідомості громадян. Тоді знайшовся забудовник, який залучив інвесторів, зокрема, іноземних, для облаштування території навколо озера Вирлиця. Планувалося створення сучасної паркової зони з доріжками, освітленням, спортивними та ігровими майданчиками тощо. І саме у цей момент "екоактивісти Дарницького району", які перебували у "сплячці" 40 років, несподівано віднайшли у кущах навколо озера не лише порожні пляшки, використані шприци та інше сміття, але й "червонокнижних" птахів та тварин.

Миттєво з'явилася група "Екопарк Вирлиця" у соцмережах. Але на ній – майже тільки фейсбук-боти, створені ще у 2014-2015 роках, які провели цей час у "сплячому" режимі. На сторінці між собою почали "спілкуватися" саме ці боти, хоча серед "екоактивістів" вдалося знайти й з десяток реальних людей. Але на скріншотах ми покажемо, що у групі – переважно "чат-боти", які не спілкуються та не відповідають. Тобто записні "активісти" просто не існують! Їхня технологія – передрук та пересилання старих постів, які, за задумом, можуть імітувати "живе" спілкування. До того ж вся негативна інформація, яка з’являється на сторінці, негайно видаляєтеся.

Керує "екоактивістами", організовує та координує їхні акції протестів Олексій Гриценко, який представляється "радником мера Києва з питань екології".

Великою екологінею раптом стала Анастасія Гмирянська – давня соратниця Гриценка. Дівчина відома у Facebook під іменем Nastia Kyt. Гмирянська раніше публікувала у себе на сторінці якісь дивні пости. Наприклад, їй подобався дим над Стамбулом, вона була у захваті від Білорусі та Олександра Лукашенка. Наразі усі подібні повідомлення зі своєї сторінки вона видалила, позаяк вони погано співвідносяться з іміджем екологіні. Проте Google пам'ятає все.

Коли забудовник оголосив про намір створити на Вирлиці Центр реабілітації ветеранів АТО, його підтримали українські захисники. Річ у тім, що ініціатива справді потрібна, позаяк подібного закладу держава досі побудувати не спромоглася. А хто стикався з посттравматичним синдромом, чудово розуміє про що йдеться.

Не розуміють цього "екоактивісти", які у відповідь розпочали брудну кампанію з дискредитації ветеранів. Вони почали монтувати та розміщати в соцмережах відео, виставляючи українських воїнів п'яничками та наркоманами. Звинуватили Владислава Метельського (позивний "Метеля") у привласненні коштів, зібраних для потреб ДУК "Правий сектор" 2014-2015 роках. Владиславу є що відповісти, та він зможе надати докази того, що його звинувачують марно.

Але "екоактивістам" на це начхати. Їхня технологія передбачає маніпуляції з постійного поширення одного посту, щоб він краще прижився у соцмережах. Не шкодують ставити його й на рекламу у Facebook. Вони залучають популярних, а значить недешевих блогерів. Постійно розкидають негативні пости по групах, тегають депутатів Київради, погрожують їм.

Загалом подібна робота у соцмережах потребує чималих коштів, активності екологів – й поготів. Тому виникає слушне питання, хто й з якою кінцевою метою фінансує цю підривну діяльність "псевдоекологів"? Чиїм коштом оплачується банкет? Бо виконавці усі на виду, а хто є замовником, мають з'ясувати правоохоронні органи.

Не усі депутати Київради розуміють, що насправді відбувається навколо озера Вирлиця. Екологія у сучасному світі гарно продається, і ніхто не хоче зажити слави знищувача природи. Тому ветерані та інваліди АТО написали депутатам Київради листи-нагадування, що таке є насправді озеро Вирлиця, та який з нього "екопарк".

ASPI news писало, що невідомі знищили молоді дерева на березі озера Вирлиця в Києві, які нещодавно висадили ветерани АТО. Також ветерани АТО пікетували маєток Медведчука в Києві, вимагали заборони прокремлівських сил та їхніх сателітів у Київраді.

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