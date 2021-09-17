Что такое проект "экопарк Вырлица", или как можно манипулировать сознанием - СМИ

Детали

Внешне все выглядит вроде бы делом благородным. Группа молодых людей объединились вокруг светлой цели создать в Киеве заповедный "экопарк" вокруг озера Вырлица. Почему в столице куча парков, которые не имеют статуса заповедников, "экоактивисты" объясняют "историчной значимостью водоема и проживанием на его берегах редких птиц и животных". И это первое, что настораживает в "Вырлицком экологическом движении".

Дело в том, что Вырлица - это во времена советской власти искусственно увеличенное в 10 раз озеро технического назначения, которое было создано для нужд Бортнической станции аэрации и мусороперерабатывающего завода "Энергия", находящихся неподалеку. Тогда здесь была окраина столицы, жилых домов рядом не было. То есть требуют сделать заповедник из технического водоема под двумя крупнейшими загрязнителями Дарницкого района. Это будет заповедник советской индустриализации?

В течение 40 лет озеро вообще никого не интересовало. Вырлица была нелюдимым местом, куда редко приходили даже патрульные. Поэтому берега водоема облюбовали для себя наркоманы, алкоголики и криминалитет. Также безответственные фирмы создали здесь стихийную свалку строительного мусора. Обычные жители района гулять на озеро не ходили - грязно и опасно для жизни и здоровья.

И вдруг в апреле-мае 2021 происходит непонятный рост экологического сознания граждан. Тогда нашелся застройщик, который привлек инвесторов, в частности, иностранных, для обустройства территории вокруг озера Вырлица. Планировалось создание современной парковой зоны с дорожками, освещением, спортивными и игровыми площадками и тому подобное. И именно в этот момент "экоактивисты Дарницкого района", которые находились в "спячке" 40 лет, неожиданно нашли в кустах вокруг озера не только пустые бутылки, использованные шприцы и прочий мусор, но и "краснокнижных" птиц и животных.

Мгновенно появилась группа "Экопарк Вырлица" в соцсетях. Но на ней - почти только фейсбук-боты, созданные еще в 2014-2015 годах, которые провели это время в "спящем" режиме. На странице между собой начали "общаться" именно эти боты, хотя среди "экоактивистов" удалось найти с десяток реальных людей. Но на скриншотах мы покажем, что в группе - преимущественно "чат-боты", которые не общаются и не отвечают. То есть записных "активистов" просто не существует! Их технология - перепечатка и пересылки старых постов, которые, по замыслу, могут имитировать "живое" общение. К тому же вся негативная информация, которая появляется на странице, немедленно удаляется.

Руководит "экоактивистами", организовывает и координирует их акции протестов Алексей Гриценко, который представляется "советником мэра Киева по вопросам экологии".

Большой экологиней вдруг стала Анастасия Гмирянская - давняя соратница Гриценко. Девушка известна в Facebook под именем Nastia Kyt. Гмирянская ранее публиковала у себя на странице какие-то странные посты. Например, ей нравился дым над Стамбулом, она была в восторге от Беларуси и Александра Лукашенко. Сейчас все подобные сообщения со своей страницы она удалила, поскольку они плохо соотносятся с имиджем экологини. Однако Google помнит все.

Когда застройщик объявил о намерении создать на Вырлице Центр реабилитации ветеранов АТО, его поддержали украинские защитники. Дело в том, что инициатива действительно нужна, поскольку подобное заведение государство до сих пор построить не смогло. А кто сталкивался с посттравматическим синдромом, прекрасно понимает, о чем речь.

Не понимают этого "экоактивисты", которые в ответ начали грязную кампанию по дискредитации ветеранов. Они начали монтировать и размещать в соцсетях видео, выставляя украинских воинов пьяницами и наркоманами. Обвинили Владислава Метельского (позывной "Метель") в присвоении средств, собранных для нужд ДУК "Правый сектор" 2014-2015 годах. Владиславу есть что ответить, и он сможет предоставить доказательства того, что его обвиняют напрасно.

Но "экоактивистам" на это наплевать. Их технология предполагает манипуляции из постоянного распространения одного поста, чтобы он лучше прижился в соцсетях. Не жалеют ставить его и на рекламу в Facebook. Они привлекают популярных, а значит недешевых блоггеров. Постоянно разбрасывают негативные посты по группам, тегают депутатов Киевсовета, угрожают им.

В общем, подобная работа в соцсетях требует немалых средств, активности экологов - и подавно. Поэтому возникает резонный вопрос, кто и с какой конечной целью финансирует эту подрывную деятельность "псевдоэкологов"? За чей счет оплачивается банкет? Потому что исполнители все на виду, а кто является заказчиком, должны выяснить правоохранительные органы.

Но не все депутаты Киевсовета понимают, что происходит вокруг озера Вырлица. Экология в современном мире хорошо продается, и никто не хочет нажить славу уничтожителя природы. Поэтому ветераны и инвалиды АТО написали депутатам Киевсовета письма-напоминания, что такое на самом деле озеро Вырлица, и какой из него "экопарк".

ASPI news писало, что неизвестные уничтожили молодые деревья на берегу озера Вырлица в Киеве, которые недавно высадили ветераны АТО. Также ветераны АТО пикетировали имение Медведчука в Киеве, требуя запрета прокремлевских сил и их сателлитов в Киевраде.