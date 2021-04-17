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Щеплення вакциною Pfizer розпочнеться з Київщини

Щеплення вакциною Pfizer розпочнеться з Київщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Щеплення вакциною від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech розпочнеться в Україні 18 квітня з Київської області.Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центр громадського здоров’я МОЗ.

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“Щеплення вакциною Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech розпочнеться в Україні 18 квітня 2021 року з Київської області. У решті регіонів вакцинація цим препаратом стартує 19 квітня після того, як вакцину доставлять на обласні склади. Це перша партія вакцини Pfizer-BioNTech, які Україна отримала в межах глобальної ініціативи COVAX”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що уже 17 квітня 29 250 доз вакцини попрямують із національного складу в регіони — по 1170 доз у кожну з областей та в місто Київ. Разом із вакцинами розвозитимуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.

“Україна здатна забезпечити холодовий ланцюг для зберігання та транспортування вакцини виробництва Pfizer-BioNTech. Завдяки партнерам вона має все необхідне обладнання, професійного підрядника та достатньо навченого персоналу, які відповідатимуть за логістику цієї вакцини”, — запевняє заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зазначається, що приватна логістична компанія “Фармасофт” щотижнево (за необхідності — частіше) розвозитиме вакцину з національного складу, де вона зберігатиметься в спеціалізованих морозильних камерах із дотриманням температурного режиму від −60°C до −80°C, на регіональні склади в спеціальних контейнерах із сухим льодом, здатним підтримувати наднизькі температури.

“На регіональних складах вакцина зберігатиметься в тих самих термоконтейнерах, які будуть регулярно поповнювати сухим льодом. Звідти попередньо розморожені до +2°C — +8°C флакони з вакциною щодня видаватимуть мобільним бригадам, які мають використати її протягом 120 годин”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що стандарти цієї процедури прописані й відпрацьовані з ВООЗ, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, виробником вакцини та логістичною компанією. 

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