Прививание вакциной Pfizer начнется с Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Прививки вакциной от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech начнутся в Украине 18 апреля с Киевской области.Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центр общественного здоровья МЗ.
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"Прививание вакциной Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech начнется в Украине 18 апреля 2021 с Киевской области. В остальных регионах вакцинация препаратом стартует 19 апреля после того, как вакцину доставят на областные склады. Это первая партия вакцины Pfizer-BioNTech, которые Украина получила в рамках глобальной инициативы COVAX", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что уже 17 апреля 29250 доз вакцины отправятся с национального склада в регионы - по 1170 доз в каждую из областей и в город Киев. Вместе с вакцинами будут развозить раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.
"Украина способна обеспечить холодовую цепь для хранения и транспортировки вакцины производства Pfizer-BioNTech. Благодаря партнерам она имеет все необходимое оборудование, профессионального подрядчика и достаточно обученного персонала, отвечающего за логистику этой вакцины", - уверяет заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
Отмечается, что частная логистическая компания "Фармасофт" еженедельно (при необходимости - чаще) будет развозить вакцину с национального склада, где она будет храниться в специализированных морозильных камерах с соблюдением температурного режима от -60 ° C до -80 ° C, на региональные склады в специальных контейнерах с сухим льдом, способным поддерживать сверхнизкие температуры.
"На региональных складах вакцина будет сохраняться в тех же термоконтейнерах, которые будут регулярно пополнять сухим льдом. Оттуда предварительно размороженные до + 2°C - + 8°C флаконы с вакциной ежедневно будут выдавать мобильным бригадам, которые должны использовать ее в течение 120 часов", - отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что стандарты этой процедуры прописаны и отработаны с ВОЗ, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, производителем вакцины и логистической компанией.