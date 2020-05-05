Ще у 41 мешканця Дніпропетровщини виявили COVID-19

Загалом в Україні на COVID-19 захворіли понад 12,6 тис людей. Із них 519 – мешканці Дніпропетровщини. 70 жителів регіону вже одужали, 4 померли.

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Нагадаємо, в Україні вже 12 697 випадків COVID-19, з них 316 летальні.