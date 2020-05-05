Ще у 41 мешканця Дніпропетровщини виявили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні коронавірус підтвердили ще у 41 жителя області. Два нові випадки зафіксували у Дніпрі, 35 – Кривому Розі, ще чотири – у Софіївському районі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на повідомлення Дніпропетровської ОДА.
Загалом в Україні на COVID-19 захворіли понад 12,6 тис людей. Із них 519 – мешканці Дніпропетровщини. 70 жителів регіону вже одужали, 4 померли.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Дніпрі послаблюють карантин: відкривають кафе, СТО та парки
Нагадаємо, в Україні вже 12 697 випадків COVID-19, з них 316 летальні.