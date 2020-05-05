Еще у 41 жителя Днепропетровской области обнаружили COVID-19

Всего в Украине на COVID-19 заболели более 12,6 тыс человек. Из них 519 - жители Днепропетровской области. 70 жителей региона уже выздоровели, 4 умерли.

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Напомним, в Украине уже 12 697 случаев COVID-19, из них 316 летальных.