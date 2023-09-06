Ще плюс 610: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 266 290 осіб, 4497 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 266 290 (+610) осіб,
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- танків ‒ 4497 (+8) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8682 (+12) од,
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- артилерійських систем – 5685 (+36) од,
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- РСЗВ – 748 (+1) од,
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- засоби ППО ‒ 505 (+1) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4519 (+7),
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- крилаті ракети ‒ 1447 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8190 (+15) од,
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- спеціальна техніка ‒ 852 (+1).
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