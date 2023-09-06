За добу відбулося 28 бойових зіткнень на фронті – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Авіація сил оборони України упродовж минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, ще 2 удари завдала по зенітно-ракетних комплексах росіян. За добу відбулося 28 бойових зіткнень на передовій. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.
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Зазначається, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:
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- 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
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- 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та
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- 1 зенітно-ракетний комплекс противника.
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Нагадаємо, у вівторок, 5 вересня, Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки, Новоєгорівки, Білогорівки та північніше Кліщіївки.
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