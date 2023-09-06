За добу відбулося 28 бойових зіткнень на фронті – Генштаб

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Зазначається, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:



1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,



14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та



1 зенітно-ракетний комплекс противника.



Нагадаємо, у вівторок, 5 вересня, Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки, Новоєгорівки, Білогорівки та північніше Кліщіївки.

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