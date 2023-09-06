За сутки произошло 28 боевых столкновений на фронте - Генштаб

Детали

Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:



1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,



14 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад боеприпасов и



1 зенитно-ракетный комплекс противника.



Напомним, во вторник, 5 сентября, Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки, Новоегоровки, Белогоровки и севернее Клищеевки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Резников: 5 млн украинцев живут на территориях загрязненных минами