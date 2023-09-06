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За сутки произошло 28 боевых столкновений на фронте - Генштаб

За сутки произошло 28 боевых столкновений на фронте - Генштаб

Киев • УНН

 • 285470 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, еще 2 удара нанесла по зенитно-ракетным комплексам россиян. За сутки произошло 28 боевых столкновений на передовой. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
  • 14 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад боеприпасов и
  • 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

Напомним, во вторник, 5 сентября, Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки, Новоегоровки, Белогоровки и севернее Клищеевки.

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