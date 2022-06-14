Ще один посол повернувся до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. До Києва повернувся ще один посол - посол Словенії в Україні, передає УНН.
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“Посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва. Словенія підтримує Україну та її сміливий народ у боротьбі за свободу та демократію”, — йдеться в повідомленні посольства Словенії у Twitter.
Додамо
15 березня 2022 року прем’єр-міністр Словенії разом зі своїми колегами з Чехії та Польщі відвідав Київ з візитом. З ними провів зустріч президент України Володимир Зеленський.
21 березня уряд Словенії повідомив, що планує повернути своїх дипломатів до Києва.