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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 26919 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ще один посол повернувся до Києва

Ще один посол повернувся до Києва

Київ • УНН

 • 212995 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. До Києва повернувся ще один посол - посол Словенії в Україні, передає УНН.

Цитата

“Посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва. Словенія підтримує Україну та її сміливий народ у боротьбі за свободу та демократію”, — йдеться в повідомленні посольства Словенії у Twitter.

Додамо

15 березня 2022 року прем’єр-міністр Словенії разом зі своїми колегами з Чехії та Польщі відвідав Київ з візитом. З ними провів зустріч президент України Володимир Зеленський.

21 березня уряд Словенії повідомив, що планує повернути своїх дипломатів до Києва.

Українські Національні Новини

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