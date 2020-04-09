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Ще 100 тис. ПЛР-тестів від Ярославського прибули в Україну, Харкову дісталося 9 тис.

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. З Китаю прибули ще 100 тисяч ПЛР-тестів на COVID-19, які за 850 тис. дол. купив для України власник і президент DCH Олександр Ярославський. Про це повідомляє прес-служба DCH, передає УНН.

Як відомо, раніше Ярославський завдяки дружнім стосункам з китайським мільярдером Джеком Ма зміг організувати доставку в Україну першої партії гостродефіцитних у світі високоточних ПЛР-тестів. Ще 24 березня до Києва прибули 50 тис. таких лабораторних тест-систем.

Рідний для бізнесмена Харківський регіон отримав 5000 ПЛР-тест-систем з першої партії і зараз ще 9000 тест-систем з другої. Головний державний санітарний лікар Харківської області Любов Махота подякувала Ярославському за те, що він забезпечив регіон ПЛР-тестами: "Хочу подякувати Олександру Ярославському за те, що їх закупив. Величезне дякую! Кількість тест-систем дозволить закрити поточні потреби регіону, а нам дасть можливість суттєво розширити аудиторію тестованих на коронавірус. Ми зможемо оперативно виявляти хворих, тим самим мінімізуючи поширення цього вірусу".

ЗМІ оцінюють фінансовий внесок Олександра Ярославського в боротьбу з коронавірусом в Україні в 391 млн грн. Крім закупівлі ПЛР-тестів бізнесмен також перерахував 1,15 млн дол. за 50 апаратів ШВЛ, які виробляє німецька компанія, що спеціалізується саме на цьому виді медобладнання.

Крім того, Ярославський спільно з міською владою Харкова забезпечує місцевих пенсіонерів наборами продуктів і ліків -  станом на сьогоднішній день за цією програмою закуплено 150 тис. пайків і 40 тис. аптечок. А за результатами антикризової наради 19 березня в належному бізнесменові готелі Kharkiv Palace харківські підприємці закупили за прямими договорами з постачальниками ще на 2,4 млн дол. необхідних для протидії епідемії товарів медпризначення. Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко високо оцінив роль Олександра Ярославського в боротьбі з коронавірусів: "Він дуже відповідально підходить до того, про що ми його просимо, він реально допомагає".

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