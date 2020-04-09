Ще 100 тис. ПЛР-тестів від Ярославського прибули в Україну, Харкову дісталося 9 тис.

КИЇВ. 9 квітня. УНН. З Китаю прибули ще 100 тисяч ПЛР-тестів на COVID-19, які за 850 тис. дол. купив для України власник і президент DCH Олександр Ярославський. Про це повідомляє прес-служба DCH, передає УНН.