Еще 100 тыс. ПЦР-тестов от Ярославского прибыли в Украину, Харькову досталось 9 тыс.

Как известно, ранее Ярославский благодаря дружеским отношениям с китайским миллиардером Джеком Ма смог организовать доставку в Украину первой партии остродефицитных в мире высокоточных ПЦР-тестов. Еще 24 марта в Киев прибыли 50 тыс. таких лабораторных тест-систем.

Родной для бизнесмена Харьковский регион получил 5000 ПЦР-тест-систем из первой партии и сейчас еще 9000 тест-систем из второй. Главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота поблагодарила Ярославского за то, что он обеспечил регион ПЦР-тестами: “Хочу поблагодарить Александра Ярославского за то, что их закупил. Спасибо огромное! Количество тест-систем позволит закрыть текущие потребности региона, а нам даст возможность существенно расширить аудиторию тестируемых на коронавирус. Мы сможем оперативно выявлять заболевших, тем самым минимизируя распространение этого вируса”.

СМИ оценивают финансовый вклад Александра Ярославского в борьбу с коронавирусом в Украине в 391 млн грн. Помимо закупки ПЦР-тестов бизнесмен также перечислил 1,15 млн долл. за 50 аппаратов ИВЛ, которые производит немецкая компания, специализирующаяся именно на этом виде медоборудования.

Кроме того, Ярославский совместно с городскими властями Харькова обеспечивает местных пенсионеров наборами продуктов и лекарств — по состоянию на сегодняшний день по этой программе закуплено 150 тыс. пайков и 40 тыс. аптечек. А по результатам антикризисного совещания 19 марта в принадлежащем бизнесмену отеле Kharkiv Palace харьковские предприниматели закупили по прямым договорам с поставщиками еще на 2,4 млн долл. необходимых для противодействия эпидемии товаров медназначения. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко высоко оценил роль Александра Ярославского в борьбе с коронавирусом: “Он очень ответственно подходит к тому, о чем мы его просим, он реально помогает”.