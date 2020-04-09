Еще 100 тыс. ПЦР-тестов от Ярославского прибыли в Украину, Харькову досталось 9 тыс.

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34432 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42958 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58608 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59621 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 83895 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75636 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101303 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105397 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130583 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Актуальное
Еще 100 тыс. ПЦР-тестов от Ярославского прибыли в Украину, Харькову досталось 9 тыс.

Еще 100 тыс. ПЦР-тестов от Ярославского прибыли в Украину, Харькову досталось 9 тыс.

Киев  •  УНН

 • 8606 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Из Китая прибыли еще 100 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19, которые за 850 тыс. долл. купил для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский. Об этом сообщает пресс-служба DCH, передает УНН

Как известно, ранее Ярославский благодаря дружеским отношениям с китайским миллиардером Джеком Ма смог организовать доставку в Украину первой партии остродефицитных в мире высокоточных ПЦР-тестов. Еще 24 марта в Киев прибыли 50 тыс. таких лабораторных тест-систем.

Родной для бизнесмена Харьковский регион получил 5000 ПЦР-тест-систем из первой партии и сейчас еще 9000 тест-систем из второй. Главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота поблагодарила Ярославского за то, что он обеспечил регион ПЦР-тестами: “Хочу поблагодарить Александра Ярославского за то, что их закупил. Спасибо огромное! Количество тест-систем позволит закрыть текущие потребности региона, а нам даст возможность существенно расширить аудиторию тестируемых на коронавирус. Мы сможем оперативно выявлять заболевших, тем самым минимизируя распространение этого вируса”.

СМИ оценивают финансовый вклад Александра Ярославского в борьбу с коронавирусом в Украине в 391 млн грн. Помимо закупки ПЦР-тестов бизнесмен также перечислил 1,15 млн долл. за 50 аппаратов ИВЛ, которые производит немецкая компания, специализирующаяся именно на этом виде медоборудования.

Кроме того, Ярославский совместно с городскими властями Харькова обеспечивает местных пенсионеров наборами продуктов и лекарств — по состоянию на сегодняшний день по этой программе закуплено 150 тыс. пайков и 40 тыс. аптечек. А по результатам антикризисного совещания 19 марта в принадлежащем бизнесмену отеле Kharkiv Palace харьковские предприниматели закупили по прямым договорам с поставщиками еще на 2,4 млн долл. необходимых для противодействия эпидемии товаров медназначения. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко высоко оценил роль Александра Ярославского в борьбе с коронавирусом: “Он очень ответственно подходит к тому, о чем мы его просим, он реально помогает”.

Украинские Национальные Новости

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