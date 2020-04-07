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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57585 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67043 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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DCH Ярославского возглавила рейтинг компаний, финансирующих борьбу с коронавирусом

DCH Ярославского возглавила рейтинг компаний, финансирующих борьбу с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 3827 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Группа DCH Александра Ярославского возглавила рейтинг бизнесменов, финансово помогающих государству бороться с коронавирусом в Украине. Об этом сообщают СМИ, которые проанализировали “антивирусную” активность отечественного бизнеса.

“С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине обнажился целый ворох проблем в системе здравоохранения: инфекционные отделения больниц не готовы к приему большого числа пациентов, в стране критически мало аппаратов для искусственной вентиляции легких, а самим врачам и медперсоналу не хватает элементарных средств индивидуальной защиты — костюмов, перчаток и масок. Государство и местные власти с обеспечением больниц не справляются, поэтому к решению проблемы подключился бизнес — от крупного до мелкого”, — отмечают составители рейтинга роль предпринимателей в борьбе с COVID-19.

Помимо DCH Александра Ярославского в перечень наиболее активных бизнес-структур также вошли агрохолдинги МХП Юрия Косюка и “Укрлендфарминг” Олега Бахматюка, благотворительные фонды Рината Ахметова и Виктора Пинчука, “Эпицентр” супругов Герега, сеть супермаркетов “Сільпо” Владимира Костельмана, “Новая Почта” Вячеслава Климова и др.

Как сообщалось ранее, Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, благодаря дружеским отношениям с китайским миллиардером Джеком Ма смог организовать оперативную доставку в Украину остродефицитных в мире высокоточных ПЦР-тестов. Уже 24 марта по линии “Ярославского-Джека Ма” в Киев прибыли первые 50 тыс. лабораторных тест-систем, 5 тыс. из которых доставлены в Харьков для обеспечения нужд региона. После этого бизнесмен заявил о запуске масштабных программ противодействия эпидемии: первая предполагает закупку критически важных медтехники и других товаров медназначения, вторая — адресную поддержку социально уязвимых категорий харьковчан. По состоянию на сегодня Ярославский закупил еще 100 тыс. ПЦР-тестов, которые на прошлой неделе уже привезли в Киев из Китая, а также проплатил деньги за 50 аппаратов ИВЛ от немецкого производителя, специализирующегося на выпуске такого оборудования. Совместно с городской властью Харькова бизнесмен профинансировал раздачу 150 тыс. продовольственных наборов и 40 тыс. аптечек местным пенсионерам.

Кроме того, по инициативе Ярославского и при его организационном участии харьковский истеблишмент закупил необходимые материально-технические ресурсы для больниц региона на 2,4 млн долл.

“Я готов работать 24 часа в сутки: выражаясь футбольной терминологией, до финального свистка — пока мы не сотрем коронавирус в порошок. Понадобиться больше денег — дам больше”, — сказал бизнесмен журналистам.

Украинские Национальные Новости

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