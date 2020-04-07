DCH Ярославського очолила рейтинг компаній, що фінансують боротьбу з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Група DCH Олександра Ярославського очолила рейтинг бізнесменів, фінансово допомагають державі боротися з коронавірусів в Україні. Про це повідомляють ЗМІ, які проаналізували "антивірусну" активність вітчизняного бізнесу.
"З початку епідемії коронавирусной інфекції в Україні оголився цілу купу проблем в системі охорони здоров'я: інфекційні відділення лікарень не готові до прийому великої кількості пацієнтів, в країні критично мало апаратів для штучної вентиляції легень, а самим лікарям і медперсоналу не вистачає елементарних засобів індивідуального захисту - костюмів , рукавичок і масок. Держава і місцеві влади із забезпеченням лікарень не справляються, тому до вирішення проблеми підключився бізнес - від великого до дрібного ", - відзначають укладачі рейтингу роль підприємців в боротьбі з COVID-19.
Крім DCH Олександра Ярославського в перелік найбільш активних бізнес-структур також увійшли агрохолдинги МХП Юрія Косюка і "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, благодійні фонди Ріната Ахметова і Віктора Пінчука, "Епіцентр" подружжя Герега, мережа супермаркетів "Сільпо" Володимира Костельмана, "Нова Пошта" В'ячеслава Климова та ін.
Як повідомлялося раніше, Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, завдяки дружнім стосункам з китайським мільярдером Джеком Ма зміг організувати оперативну доставку в Україну гостродефіцитних у світі високоточних ПЛР-тестів. Уже 24 березня по лінії "Ярославського-Джека Ма" до Києва прибули перші 50 тис. Лабораторних тест-систем, 5 тис. З яких доставлено до Харкова для забезпечення потреб регіону. Після цього бізнесмен заявив про запуск масштабних програм протидії епідемії: перша передбачає закупівлю критично важливих медтехніки та інших товарів медпризначення, друга - адресну підтримку соціально вразливих категорій харків'ян. Станом на сьогодні Ярославський купив ще 100 тис. ПЛР-тестів, які минулого тижня вже привезли до Києва з Китаю, а також проплатив гроші за 50 апаратів ШВЛ від німецького виробника, що спеціалізується на випуску такого обладнання. Спільно з міською владою Харкова бізнесмен профінансував роздачу 150 тис. Продовольчих наборів і 40 тис. Аптечок місцевим пенсіонерам.
Крім того, з ініціативи Ярославського і при його організаційній участі харківський істеблішмент закупив необхідні матеріально-технічні ресурси для лікарень регіону на 2,4 млн дол.
"Я готовий працювати 24 години на добу: висловлюючись футбольною термінологією, до фінального свистка - поки ми не зітремо коронавірус в порошок. Знадобитися більше грошей - дам більше ", - сказав бізнесмен журналістам.