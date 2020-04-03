В Харькове Кернес и Ярославский начали масштабную программу помощи социально уязвимым группам горожан

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83144 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99756 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102150 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101444 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109363 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97839 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104383 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106396 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131359 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Харькове Кернес и Ярославский начали масштабную программу помощи социально уязвимым группам горожан

В Харькове Кернес и Ярославский начали масштабную программу помощи социально уязвимым группам горожан

Киев  •  УНН

 • 13610 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. За прошедшую неделю мэр Харькова Геннадий Кернес и владелец DCH Александр Ярославский развезли 113 тысяч пайков и 22 тысячи аптечек ветеранам и одиноким пенсионерам. Об этом сообщил Кернес в своем Telegram-канале.

“Карантин очень быстро показал, сколько людей в Харькове оказалось на грани выживания. Кроме старшего поколения в помощи нуждаются молодые семьи, многодетные, все, кто потерял работу и теперь остался без денег и еды. Еще на встрече 19 марта в Kharkiv Palace мы Александром Ярославским говорили о том, что для наиболее социально уязвимых групп будут продуктовые наборы и наборы лекарства. Так вот, за эту неделю мы с Ярославским развезли и разнесли более 113 тысяч пайков и 22 тысяч аптечек для ветеранов и одиноких стариков во все районы города. Сегодня мы заказали еще 30000 пайков и 15000 аптечек. Все это передается людям. Спасибо волонтерам и всем, кто стал рядом с нами для помощи в трудное время”, — написал Геннадий Кернес.

У Ярославского подтвердили, что к отправке харьковчанам, которые находятся в связи с эпидемией в наиболее затруднительном положении, готовятся еще 30 тыс. продуктовых наборов и 15 тыс. аптечек. Все продукты и лекарства закупаются напрямую у производителей, их цены намного ниже рыночных, поскольку не включают торговые наценки. Общая сумма финансирования программы раздачи пайков и аптечек Александром Ярославским и Геннадием Кернесом с учетом новой волны доставок достигнет 26 млн грн.

Напомним, что Александр Ярославский уже выделил 2 млн долл. на закупку 100 тыс. ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ для Украины . Тесты вчера были доставлены в Киев, закупить их в условиях общемирового дефицита медизделий для борьбы с коронавирусом помогал его китайский друг миллиардер Джек Ма. Геннадий Кернес за свои личные деньги приобрел наркозно-дыхательный аппарат для больницы скорой помощи, а Харьковский горсовет выделил на противодействие эпидемии 60,5 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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