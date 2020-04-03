У Харкові Кернес і Ярославський почали масштабну програму допомоги соціально вразливим групам городян

"Карантин дуже швидко показав, скільки людей в Харкові опинилися на межі виживання. Крім старшого покоління допомоги потребують молоді сім'ї, багатодітні, всі, хто втратив роботу і тепер залишився без грошей і їжі. Ще на зустрічі 19 березня в Kharkiv Palace ми Олександром Ярославським говорили про те, що для найбільш соціально вразливих груп будуть продуктові набори та набори ліків. Так ось, за цей тиждень ми з Ярославським розвезли і рознесли понад 113 тисяч пайків і 22 тисяч аптечок для ветеранів і самотніх стареньких в усі райони міста. Сьогодні ми замовили ще 30 000 пайків і 15 000 аптечок. Все це передається людям. Дякую волонтерам і всім, хто став поруч з нами для допомоги у важкий час", - написав Геннадій Кернес.

У Ярославського підтвердили, що до відправки харків'янам, які знаходяться в зв'язку з епідемією в найбільш скрутному становищі, готуються ще 30 тис. продуктових наборів і 15 тис. аптечок. Всі продукти і ліки закуповуються безпосередньо у виробників, їх ціни набагато нижчі ринкових, оскільки не включають торгові націнки. Загальна сума фінансування програми роздачі пайків і аптечок Олександром Ярославським і Геннадієм Кернесом з урахуванням нової хвилі доставок досягне 26 млн грн.

Нагадаємо, що Олександр Ярославський вже виділив 2 млн дол. на закупівлю 100 тис. ПЛР-тестів і 50 апаратів ШВЛ для України. Тести вчора були доставлені до Києва, закупити їх в умовах загальносвітового дефіциту медвиробів для боротьби з коронавірусом допомагав його китайський друг мільярдер Джек Ма. Геннадій Кернес за свої особисті гроші придбав наркозно-дихальний апарат для лікарні швидкої допомоги, а Харківська міськрада виділила на протидію епідемії 60,5 млн грн.