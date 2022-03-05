СБУ зірвала плани Росії стосовно нових "народних республік" у Західній Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Службі безпеки повідомили, що зірвали плани Кремля щодо нових "народних республік" у Західній Україні. Туди, за планом Росії, мали увійти п’ять регіонів: Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська і Чернівецька області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.
Деталі
До "Федеративної республіки Україна" мали ввійти наступні області:
- Івано-Франківська;
- Закарпатська;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Чернівецька.
"Логіка створення псевдоутворення — розхитати ситуацію в тилу українських військових", — зазначили у Службі безпеки.
За задумом окупантів, створення псевдореспубліки позбавило б Збройні сили України підтримки та забезпечення з тилу.
СБУ затримала організатора та ключових персон мережі в Івано-Франківщині. У західних і центральних областях вони нібито мали завербувати понад пів тисячі людей.
Озброєні представники мережі мали ліквідувати ключових силовиків та представників влади. Після цього планували захопити адміністративні будівлі та проголосити "народні республіки" за зразком так званих "Л/ДНР", а потім об’єднати у нову підконтрольну Росії державу.
СБУ знайшла в організатора готові маніфести до армії, силовиків та цивільного населення України із закликами переходити на їхній бік. Також знайдено звернення до іноземних держав про вимогу визнання нового "анклаву".
Спільники заколотника дали покази на нього, з організатором проводяться слідчі дії.
За статтею 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу зраднику та його пособникам загрожує 10 років ув’язнення.
Нагадаємо
У Києві затримали громадянина Росії, який фотографував будівлі та казав, що "готується до наступу".